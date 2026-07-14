Врач объяснила возросший интерес биохакеров к фасоли

14 июля 2026, 14:53

Эндокринолог Янг: в фасоли есть тонизирующие сосуды магний и калий

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о причинах растущей популярности фасоли среди приверженцев здорового образа жизни. Об этом пишет Лента.ру.