Врач объяснила возросший интерес биохакеров к фасоли
Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о причинах растущей популярности фасоли среди приверженцев здорового образа жизни. Об этом пишет Лента.ру.
По ее словам, этот продукт все чаще включают в меню благодаря его богатому питательному составу. Специалист отметила, что фасоль ценится за высокое содержание магния и калия, которые поддерживают сосудистый тонус, а также за резистентный крахмал, действующий как пребиотик для кишечной микрофлоры.
Кроме того, как подчеркнула Янг, фасоль содержит 21 грамм белка и десять граммов клетчатки на 100 граммов продукта. Такое сочетание обеспечивает длительное чувство сытости и предотвращает резкие колебания уровня глюкозы в крови, что снижает риск развития инсулинорезистентности. Эти свойства делают бобовые особенно привлекательными для сторонников ЗОЖ.
Вместе с тем эндокринолог предупредила, что фасоль, как и другие бобовые, богата пуринами. В связи с этим людям, страдающим подагрой в период обострения, рекомендуется временно исключить этот продукт из своего рациона.
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