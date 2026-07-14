В Кузбассе завершают капремонт крупной школы

14 июля 2026, 13:58

Фото: iStock/peuceta

В Киселевске Кемеровской области уже к концу августа планируют завершить капитальный ремонт школы №14. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.





Он уточнил, что учебное заведение вмещает в себя почти тысячу учеников. После окончания ремонтных работ на базе школы откроют центр детских инициатив, лаборатории для занятий робототехникой и углубленного изучения биологии с современным оборудованием, школьный медиацентр, а также патриотическое «Движение Первых».





«Нам важно создать условия, чтобы дети могли не только получать качественные знания, но и раскрывать свои таланты в творчестве, науке, спорте», — приводит «Сiбдепо» слова губернатора.