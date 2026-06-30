«Жара и сердце»: Кардиолог объяснил, почему летом давление ведет себя непредсказуемо
Кардиолог Глезер: летом нужно чаще мерить давление
Летний зной испытывает на прочность даже здоровых людей, но для сердечников эта погода становится настоящим вызовом. Врачи предупреждают: привычные правила здесь не работают, а давление может не только упасть, но и неожиданно подскочить.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» развеяла главные мифы о поведении гипертоников в жару.
«Реакция организма на зной не всегда очевидна. Летом или в жаркую погоду давление обычно становится ниже за счёт расширения сосудов. Но не у всех людей это происходит, некоторые могут реагировать по-другому, наоборот, повышением давления», — отметила она.
По словам врача, скачок вверх часто случается, если пациент самовольно меняет схему приема препаратов.
«Человек начинает себя хуже чувствовать и вместо того, чтобы усилить внимание к себе, перестаёт принимать всё. Здесь нет никакого совета, надо просто мерить давление и следить за собой», — подчеркнула Глезер.
Она напомнила, что нормальными считаются показатели менее 120/80, а все, что выше 140, уже относится к заболеванию. Главный врачебный наказ в жару — не гадать, а регулярно пользоваться тонометром.