Кардиолог раскрыла, почему ночью повышается давление и чем это опасно
Люди, у которых ночное давление очень высокое, имеют повышенные риски развития инсульта или инфаркта. Об этом сообщила «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного университета, врач-кардиолог, эксперт портала «Если у вас есть сердце» Елена Ефремова.
Артериальное давление (АД) у здоровых людей не является постоянной величиной и изменяется в течение суток. Днем, когда человек бодрствует, АД обычно выше, а ночью, во время сна, оно снижается на 10–20% по сравнению с дневными показателями. Однако при нарушении естественных механизмов регуляции суточного ритма АД может не снижаться должным образом в ночное время или даже повышаться. Это явление известно как ночная гипертензия, пояснила Ефремова.
По ее словам, ночная гипертензия считается серьезным фактором риска для сердечно-сосудистой системы. Согласно данным исследований, большинство неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт миокарда и инсульт, происходят в утренние часы, перед пробуждением. Поэтому контроль АД в ночное время имеет ключевое значение, подчеркнула эксперт.
Если у пациента наблюдаются эпизоды повышения АД в ночное время, для диагностики ночной гипертензии необходимо провести специальное исследование — суточное мониторирование артериального давления (СМАД), заключила медик.
Читайте также: