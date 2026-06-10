Кардиолог раскрыла, почему ночью повышается давление и чем это опасно

10 июня 2026, 11:45

Врач Ефремова: ночное повышение давления связано с высокими рисками инсульта

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Люди, у которых ночное давление очень высокое, имеют повышенные риски развития инсульта или инфаркта. Об этом сообщила «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного университета, врач-кардиолог, эксперт портала «Если у вас есть сердце» Елена Ефремова.