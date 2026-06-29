«Атлантический циклон»: Синоптик рассказала, какая погода ждет Москву и область на текущей неделе

29 июня 2026, 14:01

Синоптик Позднякова: в Москве и Подмосковье ожидается аномальная жара

Фото: iStock/nantonov

Новая рабочая неделя стартует с привычной для июня погоды, однако уже со вторника столичный регион накроет волна тепла.





Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что, москвичей ждут настоящие летние дни с температурой до +31 °C, а ближе к выходным — освежение с кратковременными дождями.





«В понедельник погоду в столице будет определять теплый атмосферный фронт. Он не принесет затяжных ливней, но местами возможны небольшие сюрпризы. А на западе Подмосковья, возможно, даже прогремит гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 12–14 м/с», — рассказала она.

«Завтра мы попадём в тёплый сектор. При переменной облачности осадков у нас не ожидается ни ночью, ни днём. Столбики термометров начнут активно ползти вверх, превышая привычные для июня значения. В среду, 30 июня, регион войдет в фазу настоящей жары — 27–29°C. Ветер переменных направлений, довольно слабый», — подчеркнула специалист.

«В пятницу и субботу синоптическая ситуация начнет меняться. Атмосферное давление начнет падать, и власть над погодой перейдет к фронтам атлантического циклона. Поэтому ночи останутся относительно тёплыми, даже в субботу, когда мы ожидаем местами кратковременные дожди в дневное время, минимальная температура будет в пределах где-то 13–18°C», — сообщила Позднякова.