«До +32 °С»: синоптики пообещали москвичам жаркую погоду на текущей неделе

29 июня 2026, 11:30

Синоптик Позднякова: на этой неделе в Москву придет жаркая погода

Фото: iStock/kieferpix

В столичном регионе на текущей неделе ожидается жаркая погода, но уже к пятнице температура приблизится к климатической норме. Об этом рассказала синоптик, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, 30 июля осадков не будет. Ночная температура составит порядка +15...+17 °С, а днем воздух прогреется до +27...+29 °С, в Подмосковье столбики термометров местами покажут +30 °С.





«Во вторник, среду и четверг погода будет подходить под категорию жаркая погода», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«И не исключено, что в четверг, 2 июля, температура может подняться несколько выше — до +30...+32 °С. Со вторника по четверг ожидаются солнечные дни», — добавил специалист.