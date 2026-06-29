«До +32 °С»: синоптики пообещали москвичам жаркую погоду на текущей неделе
Синоптик Позднякова: на этой неделе в Москву придет жаркая погода
В столичном регионе на текущей неделе ожидается жаркая погода, но уже к пятнице температура приблизится к климатической норме. Об этом рассказала синоптик, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, 30 июля осадков не будет. Ночная температура составит порядка +15...+17 °С, а днем воздух прогреется до +27...+29 °С, в Подмосковье столбики термометров местами покажут +30 °С.
«Во вторник, среду и четверг погода будет подходить под категорию жаркая погода», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин уточнил в беседе с RT, что в эти дни дневная температура будет находиться в пределах +25...+30 °С, а ночная во второй половине недели составит +14...+19 °С.
«И не исключено, что в четверг, 2 июля, температура может подняться несколько выше — до +30...+32 °С. Со вторника по четверг ожидаются солнечные дни», — добавил специалист.
В ночь на пятницу пройдет небольшой дождь. Днем будет облачно и около +25 °С, заключил Ильин.