Подмосковный врач назвала особенности поведения детей, требующие обращения к неврологу

22 июля 2026, 18:19

оригинал Фото: iStock/Igor Bostanika

Неврологические заболевания детей остаются одной из главных причин инвалидности. При этом многие факторы риска можно контролировать уже с первых дней жизни, заявила «Радио 1» врач-невролог НИКИ детства Патимат Машаниаева.





В первый год жизни мозг и нервная система ребёнка развиваются особенно интенсивно, поэтому очень важно своевременно оценивать его особенности.

«При отсутствии жалоб профилактический осмотр невролога рекомендуется в возрасте одного, трёх, шести и двенадцати месяцев. Если же у ребёнка есть такие факторы риска, как гипоксия, внутриутробная инфекция, недоношенность, осложнённая беременность, то график определяет индивидуально врач», – отметила Машаниаева.

«Если говорить о так называемых «красных флагах» в поведении или самочувствии ребёнка, которые требуют немедленного обращения к неврологу, то у грудных детей это выбухание родничка. Очень часто встречаются отказ от еды, судорожные подёргивания, повышенный мышечный тонус, монотонный крик. У детей постарше должно вызвать тревогу внезапное косоглазие, двоение в глазах, сильная головная боль, которая сопровождается рвотой», – перечислила собеседница «Радио 1».

«Другие «красные флаги» – нарушение и шаткость походки, координации, слабость в руках или в ногах, задержка приобретённых возрастных навыков или потеря уже освоенных умений, то есть откат в развитии ребёнка», – пояснила специалист.

«Самое главное –комплексный или мультидисциплинарный подход, в котором участвует команда специалистов. Это лечебная физкультура, занятия с логопедом, психологом, массаж, нейропсихологическая коррекция. При необходимости может применяться медикаментозная терапия, но, конечно же, её назначает врач-невролог», – сказала Патимат Машаниаева.

«Дети от трёх до пяти лет должны спать 10-13 часов в сутки, от шести до 12 лет – 9-12 часов, а подростки с 14 до 18 лет – 8-10 часов. Продолжительность сна должна быть достаточной. Если для ребёнка также предусмотрены полноценное питание и прогулки на свежем воздухе, можно говорить о правильном режиме дня», – заключила врач.