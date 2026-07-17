Стало известно, что избыточный вес «тормозит» работу мозга

17 июля 2026, 10:13

Психиатр Дробижев: пищевой дофамин вызывает зависимость, сравнимую с алкогольной

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По данным Минздрава РФ, к 2030 году каждый второй взрослый россиянин может столкнуться с проблемой ожирения. Это вызывает серьёзную тревогу, так как ожирение негативно влияет на работоспособность мозга. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор, врач-психиатр, эксперт АНО «НИИ функционального питания» Михаил Дробижев.