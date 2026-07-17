Стало известно, что избыточный вес «тормозит» работу мозга
По данным Минздрава РФ, к 2030 году каждый второй взрослый россиянин может столкнуться с проблемой ожирения. Это вызывает серьёзную тревогу, так как ожирение негативно влияет на работоспособность мозга. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор, врач-психиатр, эксперт АНО «НИИ функционального питания» Михаил Дробижев.
Избыточный вес способствует повышению артериального давления и увеличивает риск инсультов. Употребление продуктов с высоким содержанием углеводов также приводит к повышению уровня глюкозы в крови.
Глюкоза, в свою очередь, подавляет работу орексиновых нейронов мозга, отвечающих за его активность и когнитивные функции, такие как память, внимание и мышление. В результате мозг становится менее работоспособным, а бодрствование затрудняется. После еды человек может испытывать сонливость, которая длится долгое время (постпрандиальная сонливость), отметил врач.
Жирная и углеводная пища стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, связанного с ощущением удовольствия, в системе вознаграждения мозга. Из-за этого многие люди становятся зависимыми от «пищевого дофамина». Поведение человека с ожирением часто напоминает поведение людей, страдающих от других зависимостей, таких как алкоголизм, добавил Дробижев.
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