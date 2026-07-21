Врачи напомнили об опасности кондиционера при неправильном использовании
Терапевт Чернышова: в кондиционере скапливают бактерии и аллергены
Кондиционер при неправильной эксплуатации может привести к развитию ринита, бронхиальной астмы или конъюнктивита. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Она пояснила, что в фильтрах кондиционеров быстро накапливается пыль, которая является благоприятной средой для размножения различных бактерий и аллергенов. Также неправильная эксплуатация техники может спровоцировать симптомы болезни.
«Поскольку поток воздуха из кондиционера создает сильный контраст с температурой воздуха как в помещении, так и на улице, это может привести к переохлаждению, из-за чего иммунитет ослабевает и повышается риск столкновения с вирусными и простудными заболеваниями», — рассказала Чернышова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она посоветовала чистить фильтр кондиционера не менее одного раза в месяц, установить защитный экран, который будет направлять поток холодного воздуха по всему помещению, и выставлять оптимальный режим от 21 до 26 градусов.
При этом аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Даниил Щепеляев в беседе с RT добавил, что кондиционер в офисе может стать причиной пневмонии с тяжелым течением и последствиями.
«В застоявшейся воде поддона и дренажа размножается легионелла — возбудитель тяжёлой пневмонии, а плесневые грибы из корпуса способны вызвать и инфекцию дыхательных путей. Ориентироваться нужно на тяжесть проявлений. Одышка, выраженный кашель и лихорадка для инфекции — обычное дело», — пояснил аллерголог.
Помимо регулярной промывки фильтров, Щепеляев призвал в начале сезона использования техники отдавать на профессиональную чистку испаритель и дренаж, проветривать кабинет и не направлять поток воздуха на человека.