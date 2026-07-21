Врачи напомнили об опасности кондиционера при неправильном использовании

21 июля 2026, 18:18

Терапевт Чернышова: в кондиционере скапливают бактерии и аллергены

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кондиционер при неправильной эксплуатации может привести к развитию ринита, бронхиальной астмы или конъюнктивита. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.





Она пояснила, что в фильтрах кондиционеров быстро накапливается пыль, которая является благоприятной средой для размножения различных бактерий и аллергенов. Также неправильная эксплуатация техники может спровоцировать симптомы болезни.





«Поскольку поток воздуха из кондиционера создает сильный контраст с температурой воздуха как в помещении, так и на улице, это может привести к переохлаждению, из-за чего иммунитет ослабевает и повышается риск столкновения с вирусными и простудными заболеваниями», — рассказала Чернышова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В застоявшейся воде поддона и дренажа размножается легионелла — возбудитель тяжёлой пневмонии, а плесневые грибы из корпуса способны вызвать и инфекцию дыхательных путей. Ориентироваться нужно на тяжесть проявлений. Одышка, выраженный кашель и лихорадка для инфекции — обычное дело», — пояснил аллерголог.