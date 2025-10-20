«Ждет карьерный рост»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 октября
В деловой сфере хорошее время для размеренной интеллектуальной работы, для систематизации документов. В любви благоприятны романтические увлечения, свидания и сюрпризы. В сфере здоровья надо поддерживать хорошее настроение и следить за артериальным давлением.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 20 по 26 октября 2025 года.
У Овна время открытий и новых возможностей. Его авторитет вырастет, а положение в обществе укрепится.
Тельца ждёт карьерный рост и повышение в должности, а также улучшение финансового положения.
У Близнецов возрастает предприимчивость. Они будут способны решать сложные задачи.
Рак проявит любопытство и расширит свой кругозор. У него хороший период для общения.
Лев будет полон идей. Новые проекты и планы легче воплотятся благодаря нестандартным решениям.
Деве надо заняться обновлением. Ей хорошо усовершенствовать то, чем она занимается.
Весам лучше всё планировать и проявить дисциплину. Продуманные действия будут успешны.
Скорпиону нужно стремится к гармонии, проявлять доброту и сочувствие к окружающим.
Стрелец нуждается в романтике и красивых чувствах. Ему надо себя побаловать покупками.
Козерогу надо обратить на свои сны и разгадать их. Интуиция и чувства не подведут.
Водолей откроет в себе новые таланты и упорядочит свою жизнь. Он внезапно захочет перемен.
Рыбам полезно заняться самоуглублением и понять свои эмоции и чувства. Их восприятие и переживания очень важны.
