В деловой сфере хорошее время для размеренной интеллектуальной работы, для систематизации документов. В любви благоприятны романтические увлечения, свидания и сюрпризы. В сфере здоровья надо поддерживать хорошее настроение и следить за артериальным давлением.