Таролог раскрыл, какие чувства на самом деле испытывает Самойлова к Джигану

14 октября 2025, 10:15

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Развод Джигана и Оксаны Самойловой до сих пор собирает вокруг себя разговоры разного характера: кто-то уверен, что брак себя изжил, а кто-то ссылается на очередной эмоциональный всплеск звезд. Как оно на самом деле?





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» рассказал, какие чувства испытывает Оксана Самойлова к Джигану, судя по картам Таро.





«Это прозвучит немного удивительно в контексте тех отношений, которые демонстрирует пара, но Оксана к Джигану откровенно охладела. На это указывают выпавшие карты масти Мечей и карта Страшный Суд. Также в раскладе присутствует карта Повешенный, которая говорит о том, что по мнению Оксаны отношения зашли в тупик», — сказал он.

«Королева Жезлов говорит о том, что Джиган воспринимает супругу как скандальную женщину, которая любит помотать нервы. И судя по выпавшей 9 Мечей, Джиган от такого поведения довольно подустал», — резюмировал астролог.