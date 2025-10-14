Таролог раскрыл, какие чувства на самом деле испытывает Самойлова к Джигану
Развод Джигана и Оксаны Самойловой до сих пор собирает вокруг себя разговоры разного характера: кто-то уверен, что брак себя изжил, а кто-то ссылается на очередной эмоциональный всплеск звезд. Как оно на самом деле?
Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» рассказал, какие чувства испытывает Оксана Самойлова к Джигану, судя по картам Таро.
«Это прозвучит немного удивительно в контексте тех отношений, которые демонстрирует пара, но Оксана к Джигану откровенно охладела. На это указывают выпавшие карты масти Мечей и карта Страшный Суд. Также в раскладе присутствует карта Повешенный, которая говорит о том, что по мнению Оксаны отношения зашли в тупик», — сказал он.
По его словам, карты 7 Мечей и Колесница указывают на то, что Джиган воспринимается Оксаной, как источник дохода, которым Оксана успешно манипулирует.
Борис Зак добавил, что по выпавшим картам Джиган понимает свою роль в отношениях, и на это указывает 6 Пентаклей (сюжет карты показывает мужчину, дающего деньги просящим).
«Королева Жезлов говорит о том, что Джиган воспринимает супругу как скандальную женщину, которая любит помотать нервы. И судя по выпавшей 9 Мечей, Джиган от такого поведения довольно подустал», — резюмировал астролог.