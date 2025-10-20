Астролог предупредила о напряжённом новолунии в Весах 21 октября

20 октября 2025, 12:35

Фото: istockphoto / Perseomed

Новолуние в знаке Весов, которое наступит 21 октября в 15:26 по московскому времени, принесёт неоднозначные эмоции и напряжённые ситуации. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Ермолина.





По словам эксперта, влияние Юпитера в этот день усиливает чувства и склоняет к преувеличениям.

«С одной стороны, хочется мира, вернуть в жизнь эстетику и ощущение благополучной жизни. С другой – Юпитер склоняет на сторону излишеств: может потянуть на громкие заявления, на желание все исправить одним махом, дать надежду, что вдруг все станет идеально», — отметила Ермолина.

«Истинная гармония строится не на уступках, а на умении слышать себя и другого одновременно. Опасности новолуния: идеализация, завышенные ожидания и эмоциональные качели», — пояснила специалист.