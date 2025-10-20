Астролог предупредила о напряжённом новолунии в Весах 21 октября
Новолуние в знаке Весов, которое наступит 21 октября в 15:26 по московскому времени, принесёт неоднозначные эмоции и напряжённые ситуации. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Ермолина.
По словам эксперта, влияние Юпитера в этот день усиливает чувства и склоняет к преувеличениям.
«С одной стороны, хочется мира, вернуть в жизнь эстетику и ощущение благополучной жизни. С другой – Юпитер склоняет на сторону излишеств: может потянуть на громкие заявления, на желание все исправить одним махом, дать надежду, что вдруг все станет идеально», — отметила Ермолина.Астролог подчеркнула, что важно сохранять чувство меры и отличать искреннее вдохновение от излишней уверенности. Новолуние поднимет темы честности и справедливости, заставит задуматься, где компромиссы ради внешнего спокойствия приводят к внутренней утрате равновесия.
«Истинная гармония строится не на уступках, а на умении слышать себя и другого одновременно. Опасности новолуния: идеализация, завышенные ожидания и эмоциональные качели», — пояснила специалист.По её словам, в эти дни стоит избегать грандиозных планов и поспешных решений, а также не давать необдуманных обещаний. Вместо этого благоприятно заняться творчеством, обновлением пространства и укреплением отношений.
Некоторым знакам новолуние принесёт удачу: Весы смогут обновить себя и свои связи, Близнецы и Водолеи ощутят прилив вдохновения, а Овны и Стрельцы получат импульс к развитию, но им важно не переоценить собственные силы.