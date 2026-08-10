Звезда «Сладкой жизни» и «Психологинь» Роман Маякин впервые женился

10 августа 2026, 17:24

40-летний актёр Роман Маякин сыграл камерную свадьбу с Кристиной Вайсберг

Роман Маякин (Фото: кадр из сериала «Психологини»)

Роман Маякин, известный по сериалам «Сладкая жизнь», «Психологини» и «Триггер», впервые официально вступил в брак. 40-летний актёр женился на Кристине Вайсберг — специалисте в области клинической психологии, психоаналитике и журналистке. Об этом сообщает StarHit.