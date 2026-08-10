Звезда «Сладкой жизни» и «Психологинь» Роман Маякин впервые женился
Роман Маякин, известный по сериалам «Сладкая жизнь», «Психологини» и «Триггер», впервые официально вступил в брак. 40-летний актёр женился на Кристине Вайсберг — специалисте в области клинической психологии, психоаналитике и журналистке. Об этом сообщает StarHit.
Свадьба прошла в камерной обстановке. На празднике присутствовали только самые близкие — родственники и друзья пары. Среди приглашённых оказались и коллеги Маякина по актёрскому цеху — Никита Панфилов и Антон Денисенко.
Для Романа этот брак стал первым официальным. До отношений с Кристиной Вайсберг актёр 11 лет прожил вместе с Еленой Кулевой, которую называл своей гражданской женой.
За годы совместной жизни Маякин стал частью большой семьи: он принял троих детей Елены от предыдущих отношений. В 2011 году у пары родился общий сын Михаил. Однако в 2018 году отношения актёра и Кулевой завершились. После расставания Роман не спешил снова связывать себя официальными отношениями и только теперь решил впервые отправиться под венец.
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