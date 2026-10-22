«Желтый цвет и видеоэкология»: Россиянам назвали необычные способы борьбы с осенней хандрой

22 октября 2026, 12:43

Доцент Колтыгина: в борьбе с осенней хандрой поможет желтый цвет в гардеробе

Фото: istockphoto/izkes

Солнце уходит за горизонт всё раньше, а вместе с ним исчезает и желание вставать с кровати. Осенняя хандра знакома каждому второму, но мало кто знает, что с ней можно эффективно бороться без помощи антидепрессантов. Психологи утверждают: главное — не оставаться в одиночестве и добавить света.





Доцент факультета комплексной безопасности и военно-патриотического воспитания РГПУ им. А. И. Герцена Елена Колтыгина в беседе с «Радио 1» заявила, что ежедневная ходьба и яркие акценты в гардеробе помогают восстановить энергию в холодный сезон без аптечных препаратов.





«Во время сна организм находится в режиме экономии ресурсов, поэтому, чтобы прогнать сонливость, требуется задействовать мышечный каркас. Самый доступный способ взбодриться — простая ходьба. Она упорядочивает мысли и биоритмы. Достаточно выйти из транспорта на остановку раньше или подняться на свой этаж по лестнице пешком. Мышечная активность улучшает кровоснабжение органов и насыщает головной мозг кислородом. Это мягко переводит вегетативную нервную систему в состояние дневной активности», — поделилась она.

«Отличной защитой от хандры служит видеоэкология. Глаз радуется историческим зданиям, красочным фасадам и куполам храмов по пути на работу. Спасает и яркая одежда: желтый оттенок повышает тонус (недаром лидеры велогонок надевают такие майки), зеленый ассоциируется со здоровьем, синий успокаивает, а красный будоражит. Слух порадует классическая музыка, тогда как тяжелый рок с низкими басами лишь угнетает нервную систему», — отметила Колтыгина.