Врач развеяла главное заблуждение о шаурме
Гастроэнтеролог Сластен: шаурма вредит из-за майонеза и переработанного мяса
Врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Юлия Сластен заявила, что шаурма может нанести вред из-за избыточного количества майонеза и переработанного мяса.
В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что регулярное употребление такого продукта негативно сказывается на здоровье.
«Если разобрать состав продукта по компонентам, блюдо оказывается более сбалансированным. С точки зрения липидного обмена стандартная порция не является источником опасного количества холестерина для здорового человека. Основной риск возникает только при регулярном употреблении жирных вариантов с большим количеством майонеза, сыра или переработанного мяса», — сообщила врач.Сластен пояснила, что куриная грудка содержит много белка и мало насыщенных жиров, а свежие овощи дают клетчатку, витамины и антиоксиданты. При этом гастроэнтеролог отметила: оценивать нужно весь рацион и особенности организма. Разовый приём шаурмы без большого объёма соусов и с достатком клетчатки не нарушает сбалансированного питания.