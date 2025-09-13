Жене пять квартир, а любовнице — подаренный «кореец»: Как поделят наследство экс-министра Старовойта и при чем тут мать Полины Копыловой
После смерти бывший губернатор Курской области и экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт оставил внушительное наследство. Имущество покойного чиновника оценивается примерно в миллиард рублей. Что же достанется жене и детям, а что — молодой любовнице, расскажет «Радио 1».
Куда исчезла любовница Старовойта после похоронНа днях в Москве открыли наследственное дело Романа Старовойта, за которым наверняка будет пристально следить 25-летняя Полина Копылова — его любовница. Именно она громче всех плакала на его похоронах. Однако о красотке вестей давно нет, а все ее аккаунты в соцсетях оказались закрыты либо полностью стерты.
Как писал Telegram-канал Mash, Копыловой пришлось перебраться в отель. Все из-за того, что элитный особняк в Подмосковье, где она жила с чиновником, и апартаменты на Патриарших прудах, где поселилась ее мать, арестовали. Также девушке якобы намекнули, что возвращаться в родной Курск для нее небезопасно. Из-за стресса Копылова начала страдать бессонницей, а за ней последовал риск отчисления из ординатуры Московского научно-исследовательского онкологического института.
При чем здесь мать Полины Копыловой
Ранее упомянутый особняк в Подмосковье представляет собой трехэтажное здание площадью 1000 квадратных метров. Он расположен в коттеджном поселке «Береста» на берегу Москвы-реки. Речь идет о настоящей усадьбе с отдельным корпусом для прислуги, ландшафтным садом, мраморными колоннами, антикварными фресками и росписью под старину.
Еще в марте этого года недвижимость выставили на продажу со значительной скидкой. Цена осталась на отметке 157 млн рублей, при этом его рыночная стоимость начинается от полумиллиарда.
Вероятно, Роман Старовойт осознавал, что рано или поздно окажется на скамье подсудимых из-за хищений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Этот дом могли изъять в первую очередь как приобретенное на коррупционные средства. Кроме того, законные права на него имеют экс-супруга Светлана и две дочери. Не исключено, что чиновник хотел как можно скорее сбежать из страны на эти деньги с молодой пассией. Понятно, что она сможет претендовать на долю от продажи дома только в случае, если есть в завещании.
Остается неясным, в каких именно апартаментах на Патриках поселилась мать девушки Лилия Витальевна. Согласно реестрам, ни она, ни ее дочь не являлись собственниками такой недвижимости в прошлом году. Однако они могли приобрести ее позднее. То, что апартаменты арестованы, указывает на их связь с экс-министром. Оформлять дом на себя или любовницу было бы рискованно, поэтому Старовойт, вероятно, решил записать его на гражданскую тещу.
Telegram-канал SHOT писал, что мать Копыловой является властной женщиной и именно она подталкивала дочь к отношениям с Романом. Поговаривают, что Лилия Витальевна давно мечтала разбогатеть и подыскивала обеспеченного зятя. Старшая дочь не оправдала надежд, и женщина возложила их младшую. Полина начала зарабатывать на подиуме еще в детстве. Мать водила ее на конкурсы и фотосессии, якобы даже учила, как нужно общаться с состоятельными мужчинами.
Сама Лилия Витальевна не смогла найти подходящего под ее критерии партнера. Ей приходилось работать мелкой чиновницей в администрации Курска, торговать на рынке и сидеть на кассе в алкомаркете. К слову, ее дочери появились на свет от разных мужчин. Отец младшей занимался розничной торговлей вне магазинов. Судя по постам в соцсетях, родители Полины разошлись после того, как она нашла того самого богатого зятя в лице бывшего губернатора их региона. Мать переехала вслед за дочерью в столицу, а отец остался жить в Курске.
Таким образом, Лилия Витальевна тоже может быть наследницей. В ее собственность могут перейти апартаменты на Патриках. Самой любовнице чиновника, скорее всего, достанется подаренный им же седан бизнес-класса KIA K5.
Жена заберет все имущество?
Судя по всему, экс-супруга Старовойта Светлана получила от чиновника все возможные активы еще при его жизни. Так, она является владелицей квартиры площадью 345 «квадратов» в жилом комплексе «Панорама» рядом с Московским зоопарком. Стоимость такой недвижимости оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Предположительно, женщина заполучила ее еще до развода.
По наследству могут перейти и другие квартиры Романа, в которых проживали его дочери. Речь идет о трех объектах в Санкт-Петербурге: двухкомнатной квартире в высотке возле Муринского парка за 16 миллионов, студии в знаменитом доме Мусина-Пушкина на набережной реки Мойки за 25 миллионов, а также апартаментах в ЖК «Большой дом на Неве» на Малоохтинской набережной за 80 миллионов. Кроме того, в Москве имеется квартира площадью 140 квадратных метров в высотке рядом с «Москвой-Сити» и парком «Красная Пресня» стоимостью порядка 100 миллионов рублей. Напрашивается вывод: у разбитого корыта вряд ли кто-то останется.