13 сентября 2025, 13:09

Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

После смерти бывший губернатор Курской области и экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт оставил внушительное наследство. Имущество покойного чиновника оценивается примерно в миллиард рублей. Что же достанется жене и детям, а что — молодой любовнице, расскажет «Радио 1».







Куда исчезла любовница Старовойта после похорон

Фото: РИА Новости/София Лозгачева

При чем здесь мать Полины Копыловой

Фото: IStock/LENblR

Жена заберет все имущество?