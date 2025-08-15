Тайная возлюбленная Старовойта пришла к могиле на 40-й день после его смерти
Тайная возлюбленная Романа Старовойта пришла к могиле на 40-й день после его смерти, передает 78.ru.
Полина, одетая во всё чёрное, склонилась над могилой бывшего министра транспорта и что-то тихо говорила. Она пришла на Смоленское кладбище в одиночестве.
Сегодня к могиле Романа Старовойта пришли его родные и близкие. Родители, бывшая супруга, дочери и друзья пришли, чтобы почтить память покойного.
Похороны бывшего министра транспорта состоялись 11 июля.
Читайте также: