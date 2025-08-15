Достижения.рф

Тайная возлюбленная Старовойта пришла к могиле на 40-й день после его смерти

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Тайная возлюбленная Романа Старовойта пришла к могиле на 40-й день после его смерти, передает 78.ru.



Полина, одетая во всё чёрное, склонилась над могилой бывшего министра транспорта и что-то тихо говорила. Она пришла на Смоленское кладбище в одиночестве.

Сегодня к могиле Романа Старовойта пришли его родные и близкие. Родители, бывшая супруга, дочери и друзья пришли, чтобы почтить память покойного.

Похороны бывшего министра транспорта состоялись 11 июля.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0