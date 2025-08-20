Племянницу Старовойта подозревают в расходовании 130 миллионов бюджетных рублей

20 августа 2025, 17:39

Фото: iStock/blinow61

Троюродную племянницу экс-губернатора Курской области Романа Старовойта вызвали в Следственный комитет по делу о нецелевом расходовании 130 миллионов бюджетных рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.





Под подозрение попала министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова. Как оказалось, девушка является троюродной племянницей Старовойта. На должность Коновалову назначили в 26 лет, что вызвало общественный резонанс.



Министр должна была реализовать проект по строительству загородных домов в местном туристическом комплексе «Патриот». На эти цели область выделила 130 миллионов рублей. В 2024 году должно было состояться открытие комплекса, но оно не случилось.



