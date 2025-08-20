Племянницу Старовойта подозревают в расходовании 130 миллионов бюджетных рублей
Троюродную племянницу экс-губернатора Курской области Романа Старовойта вызвали в Следственный комитет по делу о нецелевом расходовании 130 миллионов бюджетных рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Под подозрение попала министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова. Как оказалось, девушка является троюродной племянницей Старовойта. На должность Коновалову назначили в 26 лет, что вызвало общественный резонанс.
Министр должна была реализовать проект по строительству загородных домов в местном туристическом комплексе «Патриот». На эти цели область выделила 130 миллионов рублей. В 2024 году должно было состояться открытие комплекса, но оно не случилось.
Далее в задачу министерства Коноваловой входило судебное разбирательство с подрядчиками, с помощью чего область вернула бы потраченные деньги. Соответствующего заявления подано не было, поэтому контрольно-счетная палата организовала проверку. В результате нее выявились десятки нарушений на 113 миллионов и два случая нецелевого расходования на 21 миллион рублей.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В числе фигурантов может оказаться и Коновалова. Она пришла в администрацию региона во время губернаторства Старовойта и единственная сохранила свой пост после его отставки.
Коновалова отказалась комментировать данную информацию и отметила, что ее министерство работает в штатном режиме.