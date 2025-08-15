В Петербурге с могилы экс-министра транспорта Романа Старовойта пропало 17 венков
На могиле бывшего министра транспорта Романа Старовойта исчезли 17 траурных венков. Об этом сообщает издание РБК.
Сообщается, что пропажа обнаружилось на 40-й день после смерти чиновника. После похорон 11 июля у места захоронения находилось 33 венка, однако сейчас их осталось только 16. При этом территория кладбища остается спокойной, никаких происшествий на ней зафиксировано не было.
Напомним, тело 53-летнего Старовойта с огнестрельным ранением было найдено 7 июля в Одинцово. Рядом обнаружили наградной пистолет. По предварительной версии СК, экс-министр покончил жизнь самоубийством — в тот же день, когда его отправили в отставку.
Ранее была раскрыта шокирующая правда о миллиардах Жириновского и его тайном переезде в ОАЭ.
Читайте также: