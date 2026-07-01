Гинеколог призвала женщин не игнорировать ежегодные обследования
Гинеколог Кирикова: стресс приводит к гормональным нарушениям и сбоям цикла
Большинство серьезных изменений в организме женщины на ранних стадиях никак себя не проявляют. Об этом предупредила акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова.
По ее словам, нельзя игнорировать ежегодные профилактические осмотры у гинеколога, поскольку отсутствие жалоб вовсе не означает, что нет и проблем. В разговоре с RuNews24.ru врач призвала регулярно проходить цитологическое исследование, диагностику шейки матки, УЗИ органов малого таза, обследование на ВПЧ, а также контролировать состояние молочных желез.
«Многие заболевания шейки матки, изменения в тканях молочных желез, вирус папилломы человека и другие состояния долгое время протекают бессимптомно. Именно поэтому важно регулярно», — объяснила Кирикова.
Кроме того, при изменении цикла, необычных выделениях, болях внизу живота или появления болезненности во время полового акта необходимо обязательно обратиться к специалисту.
Эксперт добавила, что хронический стресс и недосып могут спровоцировать гормональные нарушения, сбои менструального цикла и даже снижение репродуктивного потенциала. Также Кирикова уточнила, что количество и качество яйцеклеток уменьшается с возрастом, в этой связи не стоит откладывать вопросы материнства до 40 лет.