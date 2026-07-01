Гинеколог призвала женщин не игнорировать ежегодные обследования

01 июля 2026, 15:06

Гинеколог Кирикова: стресс приводит к гормональным нарушениям и сбоям цикла

Фото: iStock/stefanamer

Большинство серьезных изменений в организме женщины на ранних стадиях никак себя не проявляют. Об этом предупредила акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова.





По ее словам, нельзя игнорировать ежегодные профилактические осмотры у гинеколога, поскольку отсутствие жалоб вовсе не означает, что нет и проблем. В разговоре с RuNews24.ru врач призвала регулярно проходить цитологическое исследование, диагностику шейки матки, УЗИ органов малого таза, обследование на ВПЧ, а также контролировать состояние молочных желез.





«Многие заболевания шейки матки, изменения в тканях молочных желез, вирус папилломы человека и другие состояния долгое время протекают бессимптомно. Именно поэтому важно регулярно», — объяснила Кирикова.