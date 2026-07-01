«Жертвы мошенников»: Киберэксперт назвал главные правила, которые помогут спасти деньги

01 июля 2026, 16:07

Киберэксперт Седов: переводить деньги по QR-коду нужно с проверкой

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Оплатить ЖКХ по коду из почтового ящика, перевести деньги на благотворительность — всё это в современном мире делается через QR-код. Однако именно так проварачиваются мошеннические схемы, в которых вернуть свои деньги практически нереально.





Директор по развитию компании «Руспоинт» Олег Седов в беседе с «Радио 1» назвал главные правила, которые помогут спасти деньги.





Смотрите на ссылку, после сканирования не нажимайте «Перейти» сразу. Если адрес короткий (clck.ru) или не совпадает с официальным (mos.ru) — закрывайте вкладку.

Проверяйте наклейку пальцем. Если QR-код наклеен поверх старого, заметны неровности или наслоения — не сканируйте.

Не вводите CVC и СМС-коды. Настоящий платёж через СБП не требует ввода полных реквизитов карты или пароля из сообщения на левом сайте. Это всегда ловушка.

«Всё, что удобно, — небезопасно. Мы закрываем двери на ключ, хотя это неудобно, потому что живём в городах с рисками. Так же должно быть и с цифровой гигиеной», — резюмировал Олег Седов.