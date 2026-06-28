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Эксперт рассказала, как мошенники втираются в доверие к детям

Эксперт Шилина: мошенники могут месяц обрабатывать ребенка
Фото: iStock/Михаил Руденко

Мошенники более месяца втираться в доверие и обрабатывать ребенка, чтобы вовлечь его в свои схемы. Об этом рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.



По ее словам, которые приводит ТАСС, родителям стоит насторожиться, если ребенок постоянно сидит в телефоне, плохо спит и ест, а его поведение меняется и становится тревожным. Эксперт отметила, что важно наладить диалог с ребенком, чтобы сорвать планы мошенников.

Она призвала говорить с детьми о безопасности «с пеленок», так как они с раннего возраста сталкиваются с огромным потоком информации из интернета и соцсетей. На сайте проекта «Перезвони сам» есть памятка, которая поможет разобраться, как распознать влияние третьих лиц на ребенка и защитить его от злоумышленников.

Проект «Перезвони сам» запустили управление МВД и правительство Москвы в декабре 2022 года. Он направлен на помощь в противостоянии телефонным и интернет-мошенникам — на сайте можно найти советы экспертов, вебинары и лекции.

Лидия Пономарева

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