Эксперт рассказала, как мошенники втираются в доверие к детям

28 июня 2026, 11:54

Эксперт Шилина: мошенники могут месяц обрабатывать ребенка

Фото: iStock/Михаил Руденко

Мошенники более месяца втираться в доверие и обрабатывать ребенка, чтобы вовлечь его в свои схемы. Об этом рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.