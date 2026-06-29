В Сергиевом Посаде поймали курьера мошенников, обокравших пенсионерку на миллион

29 июня 2026, 19:13

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Сергиевом Посаде полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.







В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило заявление от 74-летней местной жительницы. Ущерб она оценила более чем в миллион рублей.

«Было установлено, что пенсионерке позвонил лжесотрудник Центробанка и убедил в необходимости открыть некий «внутрибанковский» счёт, на который якобы нужно было внести все сбережения, передав их доверенному лицу. Пожилая женщина выполнила все инструкции, поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», – отметила Петрова.