В Сергиевом Посаде поймали курьера мошенников, обокравших пенсионерку на миллион
В Сергиевом Посаде полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило заявление от 74-летней местной жительницы. Ущерб она оценила более чем в миллион рублей.
«Было установлено, что пенсионерке позвонил лжесотрудник Центробанка и убедил в необходимости открыть некий «внутрибанковский» счёт, на который якобы нужно было внести все сбережения, передав их доверенному лицу. Пожилая женщина выполнила все инструкции, поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», – отметила Петрова.В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого – жителя Татарстана. Он исполнял в преступной схеме роль курьера.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Правоохранители ищут соучастников преступления и проверяют причастность подозреваемого к аналогичным эпизодам.