Москвич передал мошенникам 31,5 млн из-за фальшивых бумаг об уголовном деле
В Москве 89-летний пенсионер лишился десятков миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками. Подробности приводит столичная прокуратура.
Злоумышленник позвонил пенсионеру и представился сотрудником силовых органов. Он убедил пожилого человека, что от его имени перевели деньги преступнику, и теперь в отношении него самого завели уголовное дело. Мошенник предложил москвичу помощь в расследовании, и тот согласился.
В тот же день курьер привёз пенсионеру фальшивые процессуальные бумаги и взял с него подписку о неразглашении. После этого мужчина под диктовку аферистов снимал наличные со своих счетов и передавал их посредникам. За полгода таким способом преступники выманили у него свыше 31,5 млн рублей.
На протяжении всего этого времени мошенники обещали пенсионеру, что после окончания расследования все деньги вернутся к нему. Однако в итоге они просто перестали отвечать на звонки. Только тогда обманутый гражданин осознал, что стал жертвой аферы.
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