«Жир и вес имеют различия»: Нутрициолог разоблачает главный миф о весах

30 июня 2026, 17:51

Нутрициолог Савельева: если вес скачет в пределах 1–2 кг в день — это не жир

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Миллионы людей начинают каждое утро с ритуала, который разрушает их психику — они встают на весы. Если цифра меньше — радость, если больше — диета провалена.





Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» рассказала, что жир и вес — это две большие разницы, и то, что вы принимаете за «похудение» за один день, чаще всего является обычной игрой жидкости в организме.





«Лучше перестать дружить с весами или, как минимум, перестать доверять их сиюминутным показаниям. Кривые веса зависят от воды, это колебания: сегодня набрали водичку, завтра слили. А жир — вещь стабильная, статичная. Если ваш вес скачет в пределах 1–2 кг в день — это не жир. Если вы съели что-то соленое или углеводное, тело задержало воду — это называется вес. Жир либо уходит плавно, либо стоит на месте. За месяц реальная потеря жира — это примерно 1,5 кг. Если ушло больше — это вода и мышцы», — сказала она.

«Не огорчайтесь из-за +1 кг за день. Отслеживайте изменения в объемах и делайте замеры раз в месяц, чтобы видеть реальную картину жиросжигания», — подчеркнула Савельева.