«Жизнь на кону»: Ветеринар развеял популярные мифы о спасении питомцев после змеиных укусов

Ветеринар Цыпленков: против змеиного яда питомцу вводится сыворотка

С приходом тепла подмосковные леса становятся не только местом для приятного выгула собак, но и зоной повышенной опасности. Укус гадюки — это не всегда смертельно, но всегда экстренная ситуация, где паника и промедление стоят дороже всего.





Ветеринар Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» развеял популярные мифы о спасении питомцев: от необходимости фотосъемки рептилии до содержимого аптечки, которая может спасти жизнь, когда до клиники — километры леса.



В интернете часто советуют первым делом сфотографировать змею, чтобы ветеринар понял, с каким ядом имеет дело. Однако для средней полосы России этот совет оказался не таким критичным.





«В Подмосковье фотографировать необязательно. Если это не уж — а у него за ушами оранжевые пятна, — значит, гадюка. А в других регионах, где несколько видов ядовитых змей, снимок важен: сыворотка вводится против конкретного вида яда. Если ввести противоядие от другой змеи, эффект будет нулевой», — объяснил специалист.

«В хорошей клинике может храниться противозмеиная сыворотка. Чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем быстрее поставят капельницы, чтобы вымыть яд. Самая большая ошибка — тянуть время. Весной яд у гадюк концентрированный, он копился всю зиму. Он очень-очень опасен. А ближе к осени яд не такой агрессивный, и собаки обходятся легче», — подчеркнул Цыплёнков.

«В ней должны быть мощнейшие противовоспалительные препараты, антигистаминные и адреналин. Дексаметазон, адреналин — против отеков и аллергии. Если вы оказались в лесу или на отдаленной даче, тянуть время нельзя. Нужно действовать немедленно, пока яд не распространился по организму», — сказал ветеринар.