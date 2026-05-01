«Гадюка, клещ и отёк Квинке»: Россиянин попал в реанимацию после сбора крапивы

01 мая 2026, 19:36

В Набережных Челнах врачи спасли мужчину, которого укусили змея и клещ

Фото: Istock/MikeLane45

В Татарстане мужчина получил укусы змеи и клеща при сборе крапивы. Подробности сообщает пресс-служба Минздрава РТ.





61-летний Газинур Исламов поехал в деревню Бакчасарай за крапивой, чтобы сварить суп и вспомнить вкус детства. За картофельным полем он потянулся за листьями и задел ветку.

«Я увидел чёрный хвост змеи, которая уже заползала в нору под кустом», — рассказал Газинур.





Мужчину экстренно доставили в больницу Набережных Челнов, где медики, помимо укуса, обнаружили на шее пациента ещё и клеща. Врачи ввели антидот и удалили паразита. За неделю состояние пациента стабилизировалось, он идёт на поправку.