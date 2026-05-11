Ветеринар объяснила, чем опасна грязная миска для питомца
Внешне чистая посуда для кормления животных может представлять серьезную угрозу для их здоровья из-за активного размножения микробов. Об этом предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.
По словам специалиста в беседе с Life.ru, многие владельцы ошибочно полагают, что достаточно периодически ополаскивать миску водой. Однако остатки белков и жиров от корма и слюны создают на поверхности питательную органическую пленку, в которой бактерии формируют устойчивую биопленку. Удалить ее простой струей воды невозможно.
Нерегулярная очистки приводит к росту бактериальной нагрузки. Это повышает риск расстройств пищеварения, особенно у щенков, котят, пожилых и ослабленных питомцев.
Частота мытья напрямую зависит от типа корма:
- Влажный корм: посуду нужно мыть после каждого приема пищи, так как влажная среда быстро превращается в рассадник бактерий.
- Сухой корм: миску необходимо мыть не реже одного раза в день из-за оседающих жиров и частиц слюны.
- Вода: поилка требует ежедневной гигиены, а в жаркую погоду — при каждой смене воды, чтобы избежать появления скользкого налета (биопленки).
Мария Золотарёва рекомендует мыть миски бытовым средством без ароматизаторов, после чего тщательно ополаскивать и полностью высушивать. Влажность способствует росту микроорганизмов.
Важную роль играет и материал посуды. Пластик со временем покрывается микротрещинами, где бактерии задерживаются сильнее. При появлении шероховатостей или устойчивого запаха такую миску лучше заменить. Наиболее гигиеничными эксперты считают нержавеющую сталь и керамику — их легче очищать при регулярной мойке.