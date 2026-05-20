Ветеринар предупредила о смертельной опасности жары для домашних животных

20 мая 2026, 14:01

Ветеринар Богданова: жара несет смертельную опасность для домашних животных

Жара в квартире может быть очень опасной для домашних животных, особенно для кошек и собак с густой шерстью. Об этом предупредила ветеринарный врач бренда AlphaPet Дарья Богданова.





В разговоре с «Известиями» она порекомендовала в жаркие дни обеспечить для питомцев постоянный доступ к свежей воде. Стоит расставить по квартире несколько мисок и менять содержимое каждые три-четыре часа. При этом основные приемы пищи стоит перенести на раннее утро и поздний вечер.



Животное необходимо охлаждать с помощью влажного полотенца. Также можно применять специальные гелевые коврики. Но стричь кошек и собак Богданова не советует, объясняя это тем, что шерсть служит естественным барьером от перегрева.



Летом гулять с собаками рано утром и после 20:00. Эксперт призвала ни в коем случае не оставлять питомцев в припаркованном автомобиле даже на короткий срок. В жаркую погоду салон машины моментально превращается в печь, а это часто приводит к гибели животных.



При этом доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко в разговоре с RT пояснил, что перегрев у животных развивается довольно быстро. В группе повышенного риска находятся брахицефальные породы — мопсы, французские бульдоги, пекинесы, боксеры.





«Также тяжелее переносят жару пожилые животные, щенки, питомцы с лишним весом, густой шерстью и заболеваниями сердца или дыхательной системы. Один из первых признаков перегрева — очень частое и тяжелое дыхание. Собака начинает активно дышать с открытой пастью, становится вялой, ищет тень и холодный пол, может отказываться от прогулки или воды», — уточнил ветеринар.