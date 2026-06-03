«Жизнь продолжается»: Психолог рассказал, как поддержать выпускника на ЕГЭ и ОГЭ

03 июня 2026, 18:38

Психолог Ланг: выпускники не должны чувствовать страх будущего

Фото: iStock/AndreaObzerova

Экзаменационная горячка набирает обороты. Педагоги давят успеваемостью, родители — будущим, а дети теряют сон и здоровье. Как не довести ситуацию до скорой помощи? И что делать, если ребёнок уже на грани?





Семейный психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» дал чёткие рекомендации родителям, которые хотят не «запугать», а помочь.





«Родители говорят: "Попробуй мне только не поступить, у меня денег платить за платное образование нет". Дети, зная это, испытывают сильнейший стресс. Вы должны сказать ребёнку: если что, мы поможем, найдём решение — это будет поддержкой», — сказал он.

«Нужно прислушиваться к ребёнку. Не нужно обесценивать его чувства. Голова болит — "притворяется". Не спит — "переиграл в компьютер". Надо слушать и давать внимание и заботу, а не кричать и лишать интернета. Чем больше мы говорим детям, что от экзамена зависит вся будущая жизнь, тем им страшнее. Если взрослого водителя заставить пересдавать на права — он не сдаст теорию из-за волнения. Но это же не значит, что он не умеет ездить. То же самое с ребёнком: стресс заставляет его делать ошибки», — объяснил психолог.

«Экзамен занимает всего лишь один день, а жизнь продолжается. Решайте проблемы по мере их поступления и не нагоняйте страх друг на друга. Здоровье и доверительные отношения — это то, что нельзя вернуть ни за какие высокие баллы», — резюмировал Ланг.