Врач-офтальмолог объяснила, кому может грозить снежная слепота и как от нее защититься

08 марта 2026, 06:47

Врач-офтальмолог Козина назвала симптомы снежной слепоты и правила защиты от нее

Фото: iStock/molchanovdmitry

Специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина предупредила россиян о риске снежной слепоты — ультрафиолетового ожога роговицы или поверхности глаза. Такую травму можно получить, выходя на открытое снежное пространство без защиты для глаз.





Главную опасность представляет интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое отражается от снега. Пасмурный день снижает риски, однако даже густые облака не блокируют ультрафиолет полностью.





«На склоне и высоте эффект сильнее. На катке добавляется отражение ото льда. Долгие прогулки по открытым пространствам и набережным дают похожую нагрузку, если вокруг много белого и есть блики», — пояснила Козина в беседе с RT.