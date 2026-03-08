Врач-офтальмолог объяснила, кому может грозить снежная слепота и как от нее защититься
Специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина предупредила россиян о риске снежной слепоты — ультрафиолетового ожога роговицы или поверхности глаза. Такую травму можно получить, выходя на открытое снежное пространство без защиты для глаз.
Главную опасность представляет интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое отражается от снега. Пасмурный день снижает риски, однако даже густые облака не блокируют ультрафиолет полностью.
«На склоне и высоте эффект сильнее. На катке добавляется отражение ото льда. Долгие прогулки по открытым пространствам и набережным дают похожую нагрузку, если вокруг много белого и есть блики», — пояснила Козина в беседе с RT.
Симптомы снежной слепоты появляются не сразу, а через несколько часов после прогулки. К ним относятся: светобоязнь, спазм век и покраснение. Может начаться временное ухудшение зрения, перед глазами словно возникнет туман. Наибольший риск этой травмы фиксируют у лыжников, сноубордистов, бегунов, родителей с колясками и водителей, долго едущих по заснеженной дороге.
Козина рекомендовала обязательно обращаться к врачу, если боль нарастает, зрение заметно упало или симптомы длятся более суток. Детям, а также россиянам, которые носят линзы, следует быть особенно внимательными к состоянию своего организма.
Для защиты от снежной слепоты необходимы качественные солнцезащитные очки или лыжные маски с UV400-фильтром (блокирует 99–100% ультрафиолета) и плотной посадкой, перекрывающей боковой свет.