Зимние шины лучше купить летом: как не переплатить за резину, выбрать надежную модель и спокойно встретить первый снег?
Покупку зимних шин многие водители откладывают до первых заморозков. В этот момент магазины повышают цены, популярные размеры быстро заканчиваются, а шиномонтажи работают с очередями. Лето позволяет спокойно изучить характеристики, сравнить модели и выбрать комплект без спешки. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему зимние шины стоит покупать летомЛетняя покупка зимней резины помогает сэкономить деньги и время. Спрос в июне, июле и августе обычно ниже, чем в октябре и ноябре. Продавцы в этот период нередко предлагают скидки на прошлогодние партии, комплекты из четырех шин и модели, которые хотят освободить на складе перед новым сезоном. Осенью ситуация меняется. Водители начинают массово искать зимнюю резину после первых холодов. Популярные типоразмеры быстро исчезают из продажи. Особенно это касается шин для кроссоверов, популярных седанов и автомобилей с нестандартными колесами. Покупателю приходится выбирать из того, что осталось, а не из того, что действительно подходит машине и условиям поездок.
Еще один плюс летней покупки — возможность заранее записаться на шиномонтаж. Не придется стоять в очереди под дождем или снегом. Водитель сможет установить новый комплект в подходящий день, когда температура начнет устойчиво опускаться. Переходить на зимнюю резину стоит до наступления сильных морозов и гололеда. Эксперты часто советуют ориентироваться на среднесуточную температуру около +7° C. При более низких значениях летняя смесь твердеет. Машина хуже держит дорогу, а тормозной путь увеличивается.
Чем зимние шины отличаются от летнихГлавное отличие зимней резины состоит в составе смеси. Производители делают ее более мягкой и эластичной. Такая шина сохраняет рабочие свойства в мороз, лучше цепляется за холодный асфальт, снег и лед. Летняя резина рассчитана на теплую погоду. В холод она становится жесткой. Протектор хуже повторяет неровности покрытия, поэтому автомобиль может потерять устойчивость даже на мокрой дороге.
Зимние модели отличаются и рисунком протектора. На них есть глубокие канавки, крупные блоки и множество тонких прорезей. Их называют ламелями. Они помогают отводить воду и снежную кашу из пятна контакта. Благодаря этому колесо лучше сцепляется с покрытием. У зимней шины часто более высокий профиль и выраженные боковые канавки. Такая конструкция помогает двигаться по рыхлому снегу. Однако слишком агрессивный рисунок не всегда нужен жителю большого города. Если автомобиль почти не выезжает за пределы очищенных улиц, можно выбрать более тихую и комфортную модель.
Какие зимние шины выбрать: шипованные или нешипованныеПеред покупкой важно понять, где машина проводит зиму. От маршрутов, климата и состояния дорог зависит выбор между шипованной и нешипованной резиной.
Шипованные шины хорошо подходят для регионов с суровыми морозами, частым гололедом и заснеженными трассами. Металлические шипы помогают увереннее трогаться на льду, тормозить и проходить обледенелые повороты. Такой комплект пригодится тем, кто часто ездит по загородным дорогам, дачным направлениям и участкам, где технику для уборки снега видят не каждый день.
У шипов есть особенности. На чистом мокром асфальте они могут шуметь сильнее. При резком разгоне и торможении шипы быстрее изнашиваются. Водителю придется внимательнее следить за давлением в колесах и избегать агрессивного стиля езды в первые сотни километров после установки нового комплекта.
Нешипованные зимние шины часто называют липучкой. В их протекторе много ламелей, а мягкая смесь помогает сохранить сцепление в холод. Такие модели подходят для городов, где дороги быстро очищают от снега, а большую часть зимы водитель видит мокрый или сухой асфальт. Липучка обычно работает тише шипованной резины. Она дает более мягкий ход и часто лучше чувствует себя на городской дороге. Однако на чистом льду шипы чаще обеспечивают более уверенное торможение. Поэтому при выборе важно не ориентироваться только на рекламу или советы знакомых. Нужно учитывать реальные условия поездок.
Что означают европейские и скандинавские зимние шиныНешипованная резина делится на два распространенных типа: европейский и скандинавский. Между ними есть заметная разница.
Европейские зимние шины создают для мягкой зимы. Они хорошо работают на мокром асфальте, в дождь, слякоть и небольшой снег. Их протектор часто напоминает рисунок дождевых летних моделей. Такие шины могут подойти для южных регионов, крупных городов и мест, где температура зимой часто держится около нуля.
Скандинавские модели рассчитаны на более холодную погоду. У них мягче состав, глубже протектор и больше ламелей. Они лучше ведут себя на укатанном снегу и обледенелом покрытии. Такой вариант стоит рассмотреть жителям центральной части России, Урала, Сибири и северных регионов.
Европейская шина может оказаться слишком жесткой в сильный мороз. Скандинавская модель, напротив, иногда кажется слишком мягкой для частых поездок по сухому теплому асфальту. Поэтому название бренда не должно стать главным аргументом. Важнее изучить назначение конкретной линейки.
Как подобрать правильный размер зимних шинРазмер шин производитель указывает в руководстве по эксплуатации автомобиля, на стойке кузова, лючке бензобака или специальной табличке. Информацию можно найти и на официальном сайте марки автомобиля. Ориентироваться только на размер летней резины не всегда стоит. Для некоторых машин производитель допускает несколько вариантов.
Маркировка выглядит, например, так: 205/55 R16. Первое число показывает ширину шины в миллиметрах. Второе значение отражает высоту профиля в процентах от ширины. Буква R говорит о радиальной конструкции, а последнее число обозначает посадочный диаметр диска в дюймах. Не стоит покупать резину шире или уже штатной без понимания последствий. Слишком широкая шина может хуже проходить снежную кашу и цеплять элементы подвески при повороте. Слишком узкая модель способна ухудшить управляемость и изменить показания спидометра.
Некоторые автомобилисты на зиму выбирают шины немного уже летних. Такое решение иногда помогает увереннее ехать по снегу. Но менять размер можно только в рамках допусков производителя. Эксперименты с колесами способны повлиять на торможение, работу электронных систем и ресурс подвески. При покупке нужно проверить индекс нагрузки и скорости. Индекс нагрузки показывает, какой вес выдерживает одно колесо. Индекс скорости указывает предельный режим эксплуатации. Для зимних шин иногда допускают меньший индекс скорости, чем у летнего комплекта, но только в пределах требований производителя и закона.
Как читать маркировку на зимней резинеНа боковине шины производитель указывает много полезной информации. Покупателю стоит обратить внимание на сезонные обозначения, дату выпуска, размер, индексы и знак сертификации.
Маркировка M+S означает Mud and Snow, то есть грязь и снег. Однако этой надписи недостаточно для уверенного выбора. Лучше искать символ горной вершины со снежинкой внутри. Его называют 3PMSF. Такой знак подтверждает, что модель прошла испытания на сцепление на снегу. Дата производства скрывается в четырех цифрах после обозначения DOT. Например, число 2426 означает, что шину выпустили на 24-й неделе 2026 года. Свежий год выпуска важен, но не нужно отказываться от комплекта только из-за того, что он пролежал на складе один или два сезона.
При правильном хранении новая резина сохраняет свойства несколько лет. Шины должны лежать в сухом помещении без прямого солнца, сильной жары, масла и химических веществ. Если продавец предлагает товар с заметно старой датой выпуска, стоит уточнить условия хранения и попросить дополнительную скидку.
Почему нельзя покупать зимние шины по однойНа автомобиль нужно ставить четыре одинаковые зимние шины. У них должен совпадать не только размер, но и модель, рисунок протектора, степень износа и тип конструкции. Разная резина на колесах ухудшает устойчивость автомобиля. Машину может повести в сторону при торможении, перестроении или повороте.
Иногда водитель меняет только два колеса, чтобы сэкономить. Такой подход опасен. Даже если ведущая ось получает более цепкие шины, вторая часть автомобиля может потерять сцепление. На переднеприводной машине возникает риск заноса задней оси. На заднеприводной — проблемы могут появиться при разгоне и торможении. Если бюджет ограничен, лучше выбрать комплект из четырех более доступных, но качественных шин известного производителя. Не стоит собирать колеса из случайных моделей с разной глубиной протектора.
Какой протектор нужен для зимыГлубокий рисунок помогает шине отводить снег, воду и грязь. На новой зимней резине высота протектора обычно составляет около 8–10 миллиметров, хотя точное значение зависит от модели.
Для эксплуатации зимой остаточная глубина протектора имеет большое значение. Сильно изношенные шины хуже удерживают автомобиль на мокрой дороге и почти не помогают на снегу. Если канавки стали мелкими, а ламели стерлись, комплект пора менять. При покупке бывшей в употреблении резины нужно измерить остаток протектора на каждом колесе. Важно осмотреть шину по всей окружности. Иногда продавец показывает участок с хорошей глубиной, но внутренняя сторона уже стерлась из-за проблем с развалом-схождением.
Неравномерный износ говорит о возможных неисправностях подвески, неправильном давлении или агрессивной эксплуатации. Такая покупка редко оказывается выгодной. Водителю вскоре придется искать новый комплект и тратить деньги повторно.
Стоит ли покупать зимние шины с пробегомПодержанные шины привлекают низкой ценой. Но эта экономия часто оказывается сомнительной. Резина могла пережить удар о яму, ремонт боковины, перегрев или неправильное хранение. Внешне колесо может выглядеть аккуратно, но внутренний каркас иногда получает повреждения.
Перед покупкой нужно внимательно осмотреть каждую шину. На боковинах не должно быть грыж, трещин, глубоких порезов и следов ремонта. Необходимо проверить равномерность износа, состояние посадочного борта и наличие всех шипов, если речь идет о шипованной модели. Шины с большим количеством потерянных шипов уже не обеспечат ожидаемого сцепления на льду. У восстановленных шипов может оказаться иной ресурс, чем у заводских. Поэтому для зимы лучше выбрать новую резину, особенно если водитель часто возит семью, ездит по трассе или преодолевает длинные расстояния.
Подержанный комплект можно рассматривать как временный вариант. Он подойдет при очень ограниченном бюджете и редких коротких поездках. Но безопасность на зимней дороге требует особенно внимательного подхода.
Как выбрать бренд зимних шин и не переплатитьВысокая цена не всегда означает идеальный вариант для каждого автомобиля. Премиальные марки часто вкладывают большие средства в исследования, тесты и новые технологии. Их модели могут дать отличное сцепление, низкий уровень шума и долгий срок службы. Но не каждому водителю нужны самые дорогие решения.
Средний ценовой сегмент часто предлагает хороший баланс. Такие шины подходят для спокойной городской езды, поездок на работу и редких выездов за город. Бюджетные модели тоже имеют право на выбор, если их выпускает надежный производитель, а характеристики соответствуют климату региона. Перед покупкой полезно изучить независимые тесты. Эксперты проверяют тормозной путь на льду, снегу и мокром асфальте. Они оценивают управляемость, шум, расход топлива и сопротивление качению. При этом важно смотреть тесты в размере, близком к размеру шин для вашего автомобиля.
Отзывы владельцев тоже могут помочь, но их стоит читать критически. Один водитель ездит по московским улицам, другой каждый день проходит заснеженную трассу, а третий использует автомобиль только по выходным. Их впечатления от одной модели будут разными.
На что обратить внимание при покупке шипованной резиныУ шипованной шины важно оценить качество установки шипов. Они должны сидеть ровно, не выступать слишком сильно и не иметь следов повреждений вокруг посадочного места. Хороший производитель использует технологию, которая помогает шипам держаться в протекторе дольше. После установки нового комплекта нужно пройти обкатку. Первые несколько сотен километров стоит ездить плавно. Не нужно резко разгоняться, тормозить в пол или проходить повороты на высокой скорости. Такой режим поможет шипам занять правильное положение. Проверяйте давление в колесах хотя бы раз в несколько недель. Низкое давление увеличивает нагрузку на боковины и может ускорить потерю шипов. Слишком высокое давление уменьшает пятно контакта и делает автомобиль менее комфортным на неровностях.
Как не ошибиться с датой выпуска и хранениемЛетняя распродажа может включать шины прошлых лет выпуска. Это не повод сразу отказываться от покупки. Важно оценить состояние резины и условия хранения.
Новая шина не должна иметь трещин, белесых следов, деформации и сильного химического запаха. На поверхности не должно быть масляных пятен. Если резина долго лежала под солнцем или рядом с отопительными приборами, ее свойства могут ухудшиться. Попросите продавца показать все четыре колеса до оплаты. Желательно, чтобы дата выпуска у них совпадала или отличалась незначительно. Комплект из шин разных партий не всегда создает проблему, но одинаковые изделия проще контролировать в эксплуатации.
После покупки храните резину в прохладном, сухом и темном месте. Шины без дисков лучше ставить вертикально и периодически поворачивать. Колеса в сборе с дисками можно складывать горизонтально или подвешивать. Не оставляйте комплект рядом с батареями, растворителями, топливом и другими агрессивными веществами.
Когда ставить зимние шины на автомобильНе нужно ждать, пока на дороге появится лед. В теплый осенний день шиномонтаж займет меньше времени, а новые колеса позволят спокойно пройти период похолодания. Ориентиром служит стабильная среднесуточная температура около +7° C.
При выборе даты стоит учитывать не только прогноз днем. Ночью температура часто опускается ниже нуля раньше, чем это заметно в обеденные часы. Утренние поездки по мостам, эстакадам и загородным участкам в такой период становятся особенно опасными.
В России сроки сезонной смены резины регулируют действующие требования. Региональные власти могут расширять период обязательного использования зимних шин с учетом климата. Перед сезоном полезно проверить актуальные правила для своего региона.
Главные ошибки при выборе зимней резиныОдна из распространенных ошибок — покупка шин в последний момент. Водитель выбирает комплект из ограниченного ассортимента и переплачивает. Лето дает возможность сравнить цены, изучить тесты и дождаться выгодной акции.
Не стоит выбирать резину только по внешнему виду протектора. Агрессивный рисунок не гарантирует хорошую управляемость. Важны состав смеси, число ламелей, эффективность дренажных каналов и результаты испытаний. Еще одна ошибка — попытка сэкономить на двух шинах вместо четырех. Автомобиль должен сохранять предсказуемость на любой оси. Разный уровень сцепления повышает риск заноса. Не нужно игнорировать давление, балансировку и состояние подвески. Даже дорогой комплект не покажет свои возможности, если колеса установили с нарушениями, а автомобиль тянет в сторону.
Покупка зимних шин летом позволяет подготовить машину к холодам спокойно и без лишних расходов. Выберите подходящий тип резины, проверьте размер, маркировку и дату выпуска. Хороший комплект, правильная установка и аккуратный стиль езды помогут увереннее чувствовать себя на зимней дороге.