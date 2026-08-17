«Семейный вайб»: эксперт рассказала, как подготовить школьника к новому учебному году

17 августа 2026, 14:40

Педагог Васильева: родителям пора готовить детей к новому учебному году

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Родителям пора направить все свои организаторские способности на совместно планирование предстоящего учебного года. Об этом рассказала руководитель онлайн-школы «Английский легко» Елена Васильева.





В разговоре с Общественной Службой Новостей она пояснила, что ученики младших классов не хотят идти в школу после летних каникул из-за большого количества предстоящих неизвестностей, таких как новые педагоги, незнакомые предметы и изменяющийся график дня. Васильева порекомендовала родителям сконцентрироваться на позитивных моментах, чтобы помочь детям настроиться на новый учебный год.





«Из лета в учебный год необходимо забрать не только загар, но и семейную атмосферу. Именно на волне этого "семейного вайба" младшему школьнику будет комфортно адаптироваться к школьной жизни после продолжительных каникул», — заключила педагог.

«Также важно обращать внимание на состав ткани: практичнее материалы с содержанием натуральных волокон хлопка или шерсти и с небольшим добавлением синтетики. Такая смесь делает вещи комфортными в носке, при этом они хорошо держат форму, меньше мнутся и выдерживают частые стирки», — добавила эксперт.