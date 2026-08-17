«Семейный вайб»: эксперт рассказала, как подготовить школьника к новому учебному году
Педагог Васильева: родителям пора готовить детей к новому учебному году
Родителям пора направить все свои организаторские способности на совместно планирование предстоящего учебного года. Об этом рассказала руководитель онлайн-школы «Английский легко» Елена Васильева.
В разговоре с Общественной Службой Новостей она пояснила, что ученики младших классов не хотят идти в школу после летних каникул из-за большого количества предстоящих неизвестностей, таких как новые педагоги, незнакомые предметы и изменяющийся график дня. Васильева порекомендовала родителям сконцентрироваться на позитивных моментах, чтобы помочь детям настроиться на новый учебный год.
«Из лета в учебный год необходимо забрать не только загар, но и семейную атмосферу. Именно на волне этого "семейного вайба" младшему школьнику будет комфортно адаптироваться к школьной жизни после продолжительных каникул», — заключила педагог.
В свою очередь, директор по управлению категориями «Гипер Ленты» Екатерина Зубарева в беседе с RT посоветовала выбирать для школьников форму, которая не будет сковывать движения и не вызывать дискомфорт даже при высокой активности.
«Также важно обращать внимание на состав ткани: практичнее материалы с содержанием натуральных волокон хлопка или шерсти и с небольшим добавлением синтетики. Такая смесь делает вещи комфортными в носке, при этом они хорошо держат форму, меньше мнутся и выдерживают частые стирки», — добавила эксперт.
При выборе рюкзака необходимо учитывать его вес и размер и отдавать предпочтение моделям с широкими лямками и плотной спинкой, отметила Зубарева. Для сокращения расходов на канцелярию она призвала покупать товары в больших упаковках, особенно это касается тетрадей, ручек и карандашей.