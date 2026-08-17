В Кузбассе открылся сезон охоты на дичь

17 августа 2026, 15:27

Фото: iStock/Sergei Chuyko

В Кемеровской области 15 августа официально открыли сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь. Об этом сообщил министр регионального лесного комплекса и охотничьего хозяйства Евгений Бойко.





Он уточнил, что в первые дни открытого сезона охоты инспекторы вместе с сотрудниками ГАИ проверили 17 автомобилей, выезжавших из охотугодий. В итоге специалисты составили один протокол за нарушение правил охоты.





«С открытием сезона такие совместные рейды станут регулярными и будут проходить по всему региону. Наша задача не наказать, а обеспечить порядок и защитить популяцию диких животных от браконьеров», — приводит «Сiбдепо» слова Бойко.