Врач предупредил об опасности напитка, на котором Фадеев похудел на 100 кг

Врач Поляков: напиток Фадеева для похудения может не всем подойти
Максим Фадеев (Фото: Telegram @maxfadeev1)

Напиток, который использовал продюсер Максим Фадеев для похудения, может подойти не всем. Об этом заявил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.



В одном из интервью Фадеев сообщил, что каждый день он начинал день с напитка, состоящего из горячей воды с добавлением лимонного сока и оливкового масла. По мнению Полякова, этот коктейль способствует улучшению пищеварения и детоксикации, так как стимулирует работу желчного пузыря.

Врач подчеркнул, что у этого напитка практически отсутствуют побочные эффекты. Однако диетолог предупредил, что людям с желчнокаменной болезнью не стоит его употреблять.

Поляков объяснил, что неправильное расположение камня может привести к его попаданию в желчные протоки, где он может закупорить их, что, в свою очередь, остановит отток желчи.

Екатерина Коршунова

