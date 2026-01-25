Врач предупредил об опасности напитка, на котором Фадеев похудел на 100 кг
Напиток, который использовал продюсер Максим Фадеев для похудения, может подойти не всем. Об этом заявил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.
В одном из интервью Фадеев сообщил, что каждый день он начинал день с напитка, состоящего из горячей воды с добавлением лимонного сока и оливкового масла. По мнению Полякова, этот коктейль способствует улучшению пищеварения и детоксикации, так как стимулирует работу желчного пузыря.
Врач подчеркнул, что у этого напитка практически отсутствуют побочные эффекты. Однако диетолог предупредил, что людям с желчнокаменной болезнью не стоит его употреблять.
Поляков объяснил, что неправильное расположение камня может привести к его попаданию в желчные протоки, где он может закупорить их, что, в свою очередь, остановит отток желчи.
Читайте также: