30 октября 2026, 15:18

Фото: iStock/Jelena Stanojkovic

Зимняя прогулка может закончиться переохлаждением, если долго находиться на морозе, промочить ноги или одеться не по погоде. Холодный ветер и высокая влажность усиливают потерю тепла. Как защититься от холода и что делать, если человек уже замерз? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как одеться на зимнюю прогулку Что учесть перед выходом на мороз Как понять, что вы переохладились Что делать при переохлаждении Как защитить детей и пожилых людей от холода

Как одеться на зимнюю прогулку

Что учесть перед выходом на мороз

Фото: iStock/Yuliya Movchan

Как понять, что вы переохладились

Что делать при переохлаждении

Как защитить детей и пожилых людей от холода