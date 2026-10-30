Зимняя прогулка может закончиться переохлаждением, если долго находиться на морозе, промочить ноги или одеться не по погоде. Холодный ветер и высокая влажность усиливают потерю тепла. Как защититься от холода и что делать, если человек уже замерз? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как одеться на зимнюю прогулку
Выбирайте одежду по принципу многослойности. Первый слой должен отводить влагу от тела, второй — сохранять тепло, а верхний — защищать от ветра и снега. Если во время движения стало жарко, ослабьте одежду или снимите один из слоев. Потная одежда может усилить охлаждение, когда вы остановитесь. Не забывайте о шапке, шарфе и варежках или перчатках. Обувь не должна сильно сдавливать ноги. Наденьте сухие теплые носки, а для долгой прогулки возьмите запасную пару.
Что учесть перед выходом на мороз
Проверьте прогноз погоды и обратите внимание не только на температуру, но и на ветер с осадками. В сырую и ветреную погоду организм может быстрее терять тепло. Заранее продумайте маршрут и места, где можно согреться. Если планируете долго находиться на улице, возьмите теплое питье в термосе. Не употребляйте алкоголь перед прогулкой: он создает обманчивое ощущение тепла и повышает риск переохлаждения.
Как понять, что вы переохладились
Один из ранних признаков переохлаждения — сильная дрожь. Человек может заметить, что пальцы плохо слушаются, а движения становятся неловкими. При дальнейшем охлаждении возможны сонливость, спутанность сознания и невнятная речь. Если дрожь прекратилась, но человек остается вялым, заторможенным или плохо реагирует на окружающих, ситуация может быть опасной. В таком случае срочно звоните по номеру 112.
Что делать при переохлаждении
Как можно скорее перейдите в теплое помещение или укройтесь от ветра. Снимите мокрую одежду и наденьте сухую. Укутайтесь в одеяло, уделяя особое внимание туловищу и голове. Если человек находится в сознании и может глотать, предложите ему теплый сладкий напиток. Не давайте алкоголь и не пытайтесь быстро согреть замерзшего человека в горячей ванне. Не растирайте кожу снегом или руками. При спутанности сознания, сильной сонливости и других тяжелых симптомах вызовите скорую помощь. До приезда медиков старайтесь перемещать пострадавшего осторожно и без лишних движений.
Как защитить детей и пожилых людей от холода
Во время прогулки с детьми и пожилыми родственниками чаще заходите в теплое помещение и следите за их самочувствием. Ребенок может заиграться и не сразу сказать, что замерз. Пожилому человеку тоже стоит обращать внимание на дрожь, слабость и онемение пальцев. Если одежда или обувь промокли, лучше закончить прогулку и переодеться. При стойком онемении, побледнении кожи или подозрении на обморожение обратитесь за медицинской помощью.