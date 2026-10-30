Астрономические события в ноябре 2026: что жители России смогут увидеть на ночном небе?
В ноябре жителей регионов Северного полушария ждёт сразу несколько интересных астрономических событий. В течение месяца можно будет увидеть два метеорных потока, сближение планет, небольшой парад небесных тел и суперлуние.
Одними из первых заметных явлений станут два метеорных потока Тауриды, радианты которых находятся в созвездии Тельца. Их активность ожидается на уровне от пяти до десяти метеоров в час. Наиболее благоприятные даты для наблюдений придутся на 5 и 12 ноября.
Ещё одно интересное событие произойдёт 16 ноября: на ночном небе можно будет наблюдать видимое сближение Марса и Юпитера. Обе планеты появятся над горизонтом примерно около полуночи, а к утренним часам поднимутся на максимальную высоту.
С 6 по 30 ноября будет активен метеорный поток Леониды, связанный с созвездием Льва. Максимальной интенсивности он достигнет в ночь на 18 ноября. Однако наблюдению за наиболее тусклыми метеорами может помешать яркий лунный свет, отмечает издание Сiбдепо.
С 20 по 22 ноября подходящие условия сложатся для наблюдения за Меркурием. Планета достигнет максимального западного удаления от Солнца, благодаря чему её будет легче заметить на утреннем небе. Лучшим временем для наблюдений станет период непосредственно перед рассветом.
Кроме того, с 13 по 22 ноября можно будет увидеть малый парад планет. Вдоль эклиптики визуально расположатся сразу четыре небесных тела: Меркурий, Венера, Марс и Юпитер.
В ночь на 24 ноября ожидается полнолуние, которое будет сопровождаться эффектом суперлуния. В этот период Луна окажется на относительно небольшом расстоянии от Земли и поэтому будет казаться крупнее и ярче обычного. При этом реальные размеры естественного спутника нашей планеты останутся неизменными.
Завершить месяц можно наблюдениями за Ураном и Венерой. В ночь на 26 ноября Уран окажется в противостоянии с Солнцем: Земля расположится между двумя небесными телами, благодаря чему условия для наблюдения за далёкой планетой станут наиболее благоприятными. Венера также останется доступной для наблюдений на ноябрьском небе.
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