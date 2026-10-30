Астрономические события в ноябре 2026: что жители России смогут увидеть на ночном небе?

30 октября 2026, 14:54

Суперлуние и парад планет ждут жителей северных регионов России в ноябре

Фото: iStock/m-gucci

В ноябре жителей регионов Северного полушария ждёт сразу несколько интересных астрономических событий. В течение месяца можно будет увидеть два метеорных потока, сближение планет, небольшой парад небесных тел и суперлуние.