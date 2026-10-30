Диетолог рассказала о богатом витаминами недооцененном фрукте

30 октября 2026, 15:05

Диетолог Кованова: киви превосходит фейхоа по количеству витаминов

Фото: iStock/Mizina

Киви превосходит фейхоа по содержанию витаминов и минеральных веществ, однако употреблять этот фрукт рекомендуется в умеренных количествах. О его полезных свойствах, пищевой ценности и оптимальном количестве плодов в ежедневном рационе рассказала диетолог София Кованова в беседе с aif.ru.





По словам специалиста, киви содержит значительно больше ряда важных для организма питательных веществ, чем фейхоа.





«По микроэлементам, макроэлементам и витамину С киви выигрывает, так как в нем содержится их в два раза больше», — пояснила Кованова.