Диетолог рассказала о богатом витаминами недооцененном фрукте
Диетолог Кованова: киви превосходит фейхоа по количеству витаминов
Киви превосходит фейхоа по содержанию витаминов и минеральных веществ, однако употреблять этот фрукт рекомендуется в умеренных количествах. О его полезных свойствах, пищевой ценности и оптимальном количестве плодов в ежедневном рационе рассказала диетолог София Кованова в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, киви содержит значительно больше ряда важных для организма питательных веществ, чем фейхоа.
«По микроэлементам, макроэлементам и витамину С киви выигрывает, так как в нем содержится их в два раза больше», — пояснила Кованова.
В частности, в составе киви присутствуют железо, цинк, калий, магний и кальций, а также витамин С. По концентрации этих веществ фрукт превосходит фейхоа. Вместе с тем диетолог подчеркнула, что ни один из двух продуктов не подходит для восполнения потребности организма в йоде.
Суточная норма потребления этого микроэлемента для взрослого человека составляет около 150 мкг. При этом в одном плоде киви содержится менее 0,2 мкг йода, поэтому рассчитывать на него как на значимый источник этого вещества не стоит, передает URA.RU.
Кованова рекомендует включать в повседневный рацион примерно один-два киви. При этом указанное количество является ориентиром, а не обязательной нормой потребления.