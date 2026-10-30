Российские туристы застряли в египетском аэропорту на 10 часов

30 октября 2026, 13:20

Россияне 10 часов провели в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за «ковра» в Шереметьево

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российские туристы застряли в Египте на десять часов из-за ночных ограничений в Шереметьево. Об этом пишет телеграм-канал «Крыша ТурДома».