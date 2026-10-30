Российские туристы застряли в египетском аэропорту на 10 часов
Российские туристы застряли в Египте на десять часов из-за ночных ограничений в Шереметьево. Об этом пишет телеграм-канал «Крыша ТурДома».
По его данным, в ночь на 30 октября московский аэропорт ввел план «ковер». Самолет авиакомпании Air Cairo должен был вылететь из Шарм-эш-Шейха в 00:05, но сначала его задержали на час. Позже посадка состоялась, однако пассажиров продержали на борту три часа, а затем вернули обратно в терминал. Там им предложили бизнес-зал, бесплатное питание и напитки.
Отмечается, что альтернативным сценарием для рейса мог быть уход самолета на запасной аэродром из-за ночных ограничений. В таком случае туристам пришлось бы покупать билеты до Москвы за свои деньги, поскольку иностранные авиалинии не могут выполнять прямые полеты между российскими городами.
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