«Злая шутка»: Эксперт рассказала, какой вред может нанести человеку цифровой детокс

09 сентября 2025, 12:45

Эксперт Лукинова: цифровой детокс может повысить тревожность

Фото: Istock/dikushin

Цифровой детокс или «дни тишины» — это то, что, по мнению психологов, позволяет находиться в ресурсе и не впадать в состояние усталости и отчаяния. Но так ли это на самом деле?





Эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету, деловой переписке, преподаватель РАНХиГС и автор телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова в беседе с «Радио 1» заявила, что правила цифрового этикета порой являются не правилами вежливости, а важными аспектами безопасности.





«Например, не брать без разрешения чужой мобильный телефон или не открывать ноутбук — это надиктовано правилами кибербезопасности, потому что может произойти утечка личной информации», — сказала она.

«Даже в некоторых заведениях специально не ставят Wi-Fi, чтобы люди отдыхали или общались друг с другом в реальном времени. Это, действительно, может помочь. Но общество в наше время такое тревожное, что мало кто может позволить себе совершенно отключиться. Иногда полный детокс приводит к еще большей тревожности. Начинает казаться, что что-то происходит, а контролировать не получается», — объяснила она.

«Тогда управление у него в руках. Это намного лучше и мягче радикального отключения от внешнего мира», — посоветовала она.