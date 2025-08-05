Жителям Подмосковья рассказали о новом виде мошенничества вокруг замены домофона

05 августа 2025, 22:32

оригинал Фото: Istock / tanyss

Злоумышленники начали обманывать граждан, оповещая о бесплатной модернизации системы подъезда. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.





Мошенники предлагают бесплатное обновление ключей. При этом они называют конкретную дату, когда их якобы можно получить. Если нужны дополнительные экземпляры, требуют принести наличные деньги.

«Преступники просят назвать секретный код из СМС, пришедший будто бы с портала госуслуг. Они утверждают, что это обязательно для подключения нового домофона к некоей «единой системе». На самом деле мошенники используют код для входа в личный кабинет своей жертвы на «Госуслугах». Будьте бдительны: монтажники и представители управляющих компаний не запрашивают СМС-коды», – отметили в ведомстве.