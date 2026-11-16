«Знакомо каждому»: Стало известно, почему история Лерчек вызывает резонанс в обществе

16 ноября 2026, 16:53

Медиапродюсер Вольтов: Лерчек привлекает зрителей драматургией жизни

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, после помилования президентом и снятия судимости постепенно возвращается к публичной активности: несмотря на терминальную стадию рака желудка и тяжелое состояние, она сама возобновила ведение соцсетей, публикует рекламные интеграции и личные кадры, включая архивные записи периода химиотерапии. Также блогерша готовится к поездке в Китай для прохождения CAR-T-терапии, которую оплатят друзья, поскольку собственных средств на лечение у нее не осталось.





Медиапродюсер, эксперт музыкальной и развлекательной индустрии Евгений Вольтов в беседе с «Радио 1» отметил, что личная история Лерчек стала большим общественным событием, потому что здесь цепляет история, в которой любой зритель узнает собственный страх.





«Заболеть, потерять близкого или не успеть получить помощь — знакомо каждому. И звезда всегда привлекает внимание, а сама ситуация это внимание удерживает. Дальше, по прошествии времени, появляются новые обстоятельства, реакции и заявления. И тогда подписчик возвращается, потому что хочет узнать, чем все закончится, или, иначе говоря, закончится ли все хорошо», — сказал он.

«Очень важно, что масштаб обсуждения ничего не говорит о масштабе чужого страдания. Потому что неизвестный человек может переживать такую же трагедию без единой публикации. Драматургия работает сильно», — заключил медиапродюсер.