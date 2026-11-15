«Волосы — не зубы»: Лерчек показала себя без парика — фото
Блогерша Лерчек показала фото без парика в соцсетях
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжает делиться с подписчиками подробностями борьбы с тяжёлым заболеванием. На этот раз она опубликовала семейный видеоролик, в котором предстала без парика, продемонстрировав последствия химиотерапии.
По словам Чекалиной, алопеция началась у неё после первого же курса терапии. Многодетная мама регулярно использовала специальные средства, чтобы замедлить выпадение волос, однако осознаёт, что впереди её ждёт ещё одно испытание: после лечения в Китае волосы снова начнут выпадать. К этому она относится философски.
«Стесняюсь немного без парика», — призналась блогер, отметив, что пока не готова полностью отказаться от париков.При этом она настроена оптимистично. Кроме того, Валерия сообщила, что получила обратно загранпаспорт, изъятый в ходе следствия. В соцсетях она показала долгожданный документ и отметила, что теперь ничто не мешает ей отправиться в пекинскую клинику на лечение рака желудка четвёртой стадии.
«Волосы — не зубы, отрастут, нажитое. Так что привыкайте видеть меня с такой стрижкой!» — заключила блогерша.