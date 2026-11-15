«Волосы — не зубы»: Лерчек показала себя без парика — фото

15 ноября 2026, 15:51

Блогерша Лерчек показала фото без парика в соцсетях

Валерия Чекалина (Фото: Instagram*/ler_chek)

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжает делиться с подписчиками подробностями борьбы с тяжёлым заболеванием. На этот раз она опубликовала семейный видеоролик, в котором предстала без парика, продемонстрировав последствия химиотерапии.





По словам Чекалиной, алопеция началась у неё после первого же курса терапии. Многодетная мама регулярно использовала специальные средства, чтобы замедлить выпадение волос, однако осознаёт, что впереди её ждёт ещё одно испытание: после лечения в Китае волосы снова начнут выпадать. К этому она относится философски.



Валерия Чекалина с детьми (Фото: Instagram*/ler_chek)



«Стесняюсь немного без парика», — призналась блогер, отметив, что пока не готова полностью отказаться от париков.

«Волосы — не зубы, отрастут, нажитое. Так что привыкайте видеть меня с такой стрижкой!» — заключила блогерша.