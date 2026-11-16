Лерчек о своей болезни: «У меня самые опасные метастазы»
Блогер Лерчек заявила, что самые опасные метастазы образовались в оболочке мозга
Онкобольная блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, рассказала, что самые опасные метастазы образовались в оболочке головного мозга. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram*.
По словам блогерши, химиотерапия помогла остановить развитие этих метастазов, однако такой вид лечения имеет тяжелые побочные эффекты. Лерчек отметила, что из-за химиотерапии у нее открылось кровотечение, которое удалось остановить, а также добавила, что после курсов лечения она еще неделю плохо себя чувствует.
«У меня самые опасные (метастазы — прим. ред.) — в оболочке головного мозга», — написала Чекалина.Ранее она эмоционально отреагировала на новость о помиловании. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 14 ноября.