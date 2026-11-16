«Болезнь, наказание и помилование»: Возможно ли Лерчек вернуть доверие подписчиков?

16 ноября 2026, 14:23

Медиапродюсер Вольтов: Лерчек сможет вернуть доверие зрителей поступками

Валерия Чекалина (Фото: Instagram*@ler_chek)

История Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, — это не только разговор о раке желудка четвёртой стадии и помиловании, но и жёсткий тест для аудитории на способность отделять человеческое сочувствие от доверия к бренду. Пока часть подписчиков искренне желает блогеру выздоровления, другая — напоминает о приговоре по делу о выводе 250 миллионов рублей и сомневается в искренности её борьбы с болезнью.





Медиапродюсер, эксперт музыкальной и развлекательной индустрии Евгений Вольтов в беседе с «Радио 1» отметил, что болезнь, особенно тяжёлая, действительно меняет оптику. Когда человек борется с раком IV стадии с метастазами, даже его критики могут на время сменить гнев на милость.





«Это нормальная человеческая реакция, но она не должна автоматически стирать вопросы к прошлым решениям. Сочувствовать человеку можно, сохраняя вопрос к его прошлым решениям. Это самое разумное, что может сделать зритель, не превращаясь в обывателя», — сказал он.

«Парасоциальные отношения создают ловушку: подписчики годами наблюдают за "кухней" блогера, его семьёй, детьми, обычными утрами. Возникает ощущение, что заболел кто-то родной. Но это ощущение не даёт прав на чужую жизнь. Участие в жизни через экран абсолютно не даёт права распоряжаться жизнью блогера. Публичные обещания и коммерческие решения можно обсуждать, но подробности лечения человек вправе оставлять при себе», — объяснил Вольтов.

«Вокруг Лерчек хватает хейта и обвинений в симуляции — отчасти потому, что она ведёт активный образ жизни, запускает бренды и появляется на мероприятиях, несмотря на диагноз. Вернуть внимание проще, чем вернуть доверие. Оно возвращается только через понятные поступки. Имея доступ к аккаунту, блогер должен ответить на вопросы, выполнить обязательства и исправить то, что может исправить. Репутацию нельзя отремонтировать одним интервью — после него нужно жить так, чтобы словам поверили», — поделился медиапродюсер.