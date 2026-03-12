«Зоны риска»: Инфекционист перечислил главные пути передачи гепатита C

12 марта 2026, 16:54

Инфекционист Рябов: главные пути передачи гепатита C — бюти-салоны

Фото: iStock/Rasi Bhadramani

Гепатит C — это вирусное поражение печени. Заболевание опасно тем, что часто оно никак себя не проявляет на начальных стадиях, а когда симптомы появляются, восстановить функцию печени уже невозможно.





Врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» рассказал, что вирус гепатита C передается через кровь, и, несмотря на все меры предосторожности в государственной медицине, зоной риска остаются салоны красоты и бьюти-услуги.





«Вирус гепатита C нестоек во внешней среде и погибает при температуре 60 градусов, поэтому правильная обработка инструментов гарантирует безопасность. Однако, если процедура проводится с нарушениями, риск заражения многократно возрастает. Болезнь передаётся через кровь. Очень распространено сейчас использование тату, пирсингов, маникюров. Я не даю гарантий, что там это всё проводится с проведением достаточной обработки. Надо 10 раз задуматься по поводу проведения всех этих процедур», — сказал он.

«В здравоохранении — в общественном и в частном — мы используем одноразовые изделия медицинского назначения, которые не используются повторно. Всё, что используется, обеззараживается, потом уничтожается. Профилактикой является соблюдение благополучия в лечебных учреждениях: использование одноразовых расходников и чёткий режим стерилизации, особенно эндоскопического оборудования», — добавил Сергей Рябов.