Зоолог рассказал, опасны ли атаковавшие регионы России пауки-осы
Гигантские ядовитые пауки-осы замечены на дачных участках в нескольких регионах страны: в Подмосковье, Владимирской, Тульской, Калужской и Челябинской областях. По мнению энтомологов, увеличение численности связано с потеплением — полосатый паук теперь успешно осваивает не только южные, но и центральные, а также северные территории. Насекомое также можно встретить и в городских парках.
Зоолог, ведущий телеканала «Живая планета» Олег Шумаков в беседе с «Радио 1» заявил, что эти насекомые не являются симбиозом, а представляют отдельный тип — аргиопа Брюнниха.
«Визуально такие пауки напоминают, действительно, ос. Своим окрасом они защищаются от хищников. Их тело до двух-двух с половиной сантиметров длиной, иногда чуть больше», — описал он.
По словам зоолога, в теплое время года этот вид насекомых всегда активен, и в этом нет удивительного. Однако пауки-осы для человека не опасны.
«Ядовиты все пауки без исключения, но далеко не все из них опасны для человека. В России всего два вида опасных пауков: каракурт и желтый сак. Они могут вызвать интоксикацию. Все остальные этого сделать не в состоянии. То, что пишут про анафилактический шок, неправда», — объяснил специалист.
Он добавил, что если паука-осу взять в руки и начать мять, то он укусит, но доза яда минимальна, и может привести максимум к небольшому раздражению.
«Бояться нечего. Очень красивый паук, интересный для наблюдения, но лучше не трогать, пусть сам по себе живет», — заключил Шумаков.