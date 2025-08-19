Зоолог рассказал, опасны ли атаковавшие регионы России пауки-осы

19 августа 2025, 16:08

Зоолог Шумаков: атаковавшие регионы России пауки-осы не ядовитые

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

Гигантские ядовитые пауки-осы замечены на дачных участках в нескольких регионах страны: в Подмосковье, Владимирской, Тульской, Калужской и Челябинской областях. По мнению энтомологов, увеличение численности связано с потеплением — полосатый паук теперь успешно осваивает не только южные, но и центральные, а также северные территории. Насекомое также можно встретить и в городских парках.





Зоолог, ведущий телеканала «Живая планета» Олег Шумаков в беседе с «Радио 1» заявил, что эти насекомые не являются симбиозом, а представляют отдельный тип — аргиопа Брюнниха.





«Визуально такие пауки напоминают, действительно, ос. Своим окрасом они защищаются от хищников. Их тело до двух-двух с половиной сантиметров длиной, иногда чуть больше», — описал он.

«Ядовиты все пауки без исключения, но далеко не все из них опасны для человека. В России всего два вида опасных пауков: каракурт и желтый сак. Они могут вызвать интоксикацию. Все остальные этого сделать не в состоянии. То, что пишут про анафилактический шок, неправда», — объяснил специалист.

«Бояться нечего. Очень красивый паук, интересный для наблюдения, но лучше не трогать, пусть сам по себе живет», — заключил Шумаков.