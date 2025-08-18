Ядовитые пауки-осы массово оккупируют Подмосковье

18 августа 2025, 16:28

В Подмосковье началась атака пауков-убийц: биолог рассказал, кому грозит опасность

Фото: Istock/Marko Rupena

В Подмосковье и соседних областях заметили Аргиопу Брюнниха — ядовитых пауков, похожих на ос. Биолог Роман Хряпин объяснил, что южные виды членистоногих расширяют ареал обитания.





Хряпин рассказал «Вечерней Москве», что данный вид пауков мигрирует на север из-за потепления климата. Для большинства взрослых их укус не опасен — возможны лишь боль и отек. Однако у аллергиков и детей может вызвать тяжёлую реакцию: отёк дыхательных путей, температуру, а при укусе в голову или шею — серьёзные последствия.



«Первую особь в Московской области обнаружили более десяти лет назад. Пауки-осы особенно обосновались в южных районах Подмосковья», — объяснил биолог.