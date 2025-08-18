Ядовитые пауки-осы массово оккупируют Подмосковье
В Подмосковье началась атака пауков-убийц: биолог рассказал, кому грозит опасность
В Подмосковье и соседних областях заметили Аргиопу Брюнниха — ядовитых пауков, похожих на ос. Биолог Роман Хряпин объяснил, что южные виды членистоногих расширяют ареал обитания.
Хряпин рассказал «Вечерней Москве», что данный вид пауков мигрирует на север из-за потепления климата. Для большинства взрослых их укус не опасен — возможны лишь боль и отек. Однако у аллергиков и детей может вызвать тяжёлую реакцию: отёк дыхательных путей, температуру, а при укусе в голову или шею — серьёзные последствия.
«Первую особь в Московской области обнаружили более десяти лет назад. Пауки-осы особенно обосновались в южных районах Подмосковья», — объяснил биолог.Хряпин подчеркнул, что пауки нападают только в самообороне. Этот вид живёт в траве и кустарниках, их легко заметить благодаря яркой окраске. Эксперт советует не трогать членистоногих и не разрушать их сети.