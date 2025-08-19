Врач рассказала, по каким симптомам можно понять, что вас заразил клещ

19 августа 2025, 12:07

Врач Отдельнова: заражение после укуса клеща вызывает головокружение и боли

Фото: istockphoto/Nataba

Август — вторая волна активности клещей, которая длится вплоть до сентября. В этот период просыпаются молодые особи — личинки и нимфы, которые, несмотря на крошечный размер, представляют не меньшую опасность.





Директор научно-практического центра интегративной медицины Наталья Отдельнова в беседе с «Радио 1» рассказала, как проявляется болезнь Лайма, передаваемая через клещей.





«Иногда на месте укуса появляется сыпь, у кого-то начинается головокружение, головные боли, ухудшается общее состояние. Иногда люди даже попадают в реанимацию, если вовремя не обнаружить это заболевание. То есть развивается воспаление головного мозга», — объяснила она.

«В данном случае профилактика — это во время походов надевать одежду, через которую клещ не проникнет, обрабатываться репеллентами. В этом году много зараженных клещей», — отметила Отдельнова.