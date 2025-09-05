Зоозащитница раскрыла, что будет с живодерами за издевательства над собаками под Чеховым

05 сентября 2025, 18:49

Зоозащитница Рубцова: живодеров из Чехова накажут по нескольким статьям

Фото: телеграм-канал @MonaRaava

Десятки собак оказались жертвами псевдопередержки под Чеховым. В зоогостинице «под ключ» животных держали в грязных клетках, многие питомцы были истощены и покрыты ранами. Проверку ведут прокуратура и полиция, решается вопрос об уголовном деле.





Директор Альянса защитников животных региона Московской области, член общественной палаты Рузского района МО Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что живодеры должны понести наказание и по уголовному кодексу, и по административному, и по моральному.





«Никакого контроля за такими центрами особо нет, поэтому всплывают такие дела. Единственное правило, что зоогостиницы должны находиться далеко от жилья людей, чтобы не было дискомфорта», — сказала она.

Фото: телеграм-канал @MonaRaava



«Тут же еще не просто животные, а те, которых они брали по договору, за деньги. То есть здесь услуги, поэтому сыграет и нанесение морального вреда. Увидев, что делают с его животным, любой хозяин будет в шоке. Они же доверили своего питомца, отдали его и находились в полной уверенности, что он живет в таком комфорте, который прописан в договоре», — объяснила зоозащитница.

Фото: телеграм-канал @MonaRaava



«Они зарабатывали деньги и даже не собирались качественные услуги предоставлять. Нужно понимать, что работать в такой сфере должен человек, который очень любит животных, не брезгует разными фекалиями не боится этого и имеет образование. Люди должны получать лицензию и разрешение в такой сфере», — заключила Рубцова.